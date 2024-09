Gilet di pelle camicia jeans e tote bag si mixano osando proporzioni extra large

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) Quando si parla di trend oversize spesso si pensa a un outfit dove solo uno dei capi sfoggia, da bilanciare con qualcosa di più aderente. Ma non bisogna limitarsi solo a questa soluzione stilistica. Perché ne esistono tante altre, tutte ugualmente interessanti e ricche di fascino. E stavolta il look del giorno opta proprio per un total look fuori misura con un protagonista assoluto. Stiamo parlando deldioversize, uno dei trend più forti ed eye-catching della stagione da abbinare ad altri due pezzi da novanta dotati delle stessesuper ampie. Un’idea che abbiamo avvistato sulla passerella primavera estate 2024 del brand Calcaterra. E che non vediamo l’ora di replicare.