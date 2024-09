FOTO – Thuram senza pace in ritiro Frattesi lo prende in giro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Marcusnon conoscecon i suoi compagni dell’Inter. Il giocatore ha pubblicato un post su Instagram, Davidee Matteo Darmian lo hanno preso inper l’outfit scelto. SCHERZI – Anche a distanza i giocatori dell’Inter si prendono ine scherzano tra di loro. Stavolta, come spesso accade, è Marcusad essere la vittima delle parole di alcuni compagni. Oggi sono iniziati i ritiri delle nazionali e molti sono andati via da Milano verso i rispettivi ritiri.è stato convocato dalla Francia e ha pubblicato unasu Instagram. Davideha commentato in maniera sorridente la giacca scelta dal francese, scrivendo: «Questa entra in top 3». Matteo Darmian invece sembra più serio: «Stile». Il clima in casa nerazzurra non potrebbe essere migliore.