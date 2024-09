Fontana dell’Acqua Paola sai perché è circondata da colonnine e sbarre di ferro? Ecco a cosa servivano in passato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 3 settembre 2024) Il Gianicolo è uno dei colli più conosciuti e apprezzati di Roma, situato sulla riva destra del Tevere. Questo colle rappresenta un punto di incontro per innamorati e appassionati della città, offrendo un panorama mozzafiato di Roma in tutto il suo splendore. Ma il fascino del Gianicolo non si ferma qui. Oltre alla romantica terrazza, il Gianicolo ospita numerose opere architettoniche, tra cui la. Fontanone del Gianicolo, l’errore nell’epigrafe che solo i più attenti notano Costruita intorno al 1600 per volere di Papa Paolo V, lanasce come mostra terminale dell’acquedotto Traiano, un progetto destinato a fornire acqua ai romani che vivevano nelle zone circostanti il Gianicolo. Ultimata nel 1616, laera costituita, oltre alla grande vasca centrale, da cinque vasche più piccole posizionate in corrispondenza degli archi.