Cervello | nuovo studio su come percepisce il mondo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unodell’Istituto di neuroscienze del Cnr di Pisa, con la collaborazione del dipartimento neurofarba dell’Università di Firenze, ha aggiunto un tassello alla comprensione dei processi di apprendimento percettivo visivo, tradizionalmente attribuiti all’area delnotacorteccia visiva primaria. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, ha dimostrato, spiega dal Cnr, “che tali processi coinvolgono anche cortecce di ordine superiore che trasmettono informazioni aggiuntive, in particolare su aspetti sensoriali relativi al contesto comportamentale in cui le attività del soggetto si svolgono. È la prima volta che viene confermato a livello sperimentale in modo così rigoroso il ruolo di questa parte di corteccia, confermando l’esistenza di un ‘dialogo’ tra queste due aree”.