Non è possibile che tragedia Lutto nello sport italiano il giovane calciatore morto in incidente d’auto | gravi i due fratellini

(Di domenica 1 settembre 2024)in vacanza:di 14 anni muore in unstradale mentre viaggiava nell’auto con tutta la sua famiglia. La notizia è stata confermata poco fa e ha lasciato sconvolti gli amici e parenti. Sono rimasti feriti anche i due fratelli della vittima, entrambi ricoverati d’urgenza in ospedale. Distrutti i genitori.e choc nel Paese: addio allapromessa del nostro calcio. Il 14enne, infatti, era un campione in erba e giocava in una squadra di Torino. Il ragazzo risiedeva vicino al capoluogo piemontese, a Leini. “Tutto il direttivo e la società si stringono attorno alla famiglia di Kayo, nostro 2010, fatalmente deceduto in Spagna – scrive sui social il presidente della Mappanese, Andrea Graneri. – Era un ragazzo con l’argento vivo addosso e una grande passione per il calcio. Non ci sono parole, non doveva andare così.