Musk il Brasile vieta X ed entra nell' internazionale della censura

(Di domenica 1 settembre 2024) Che non fosse solo una scaramuccia lo si era capito subito. Le minacceCorte suprema delnei confronti di X si sono fatte alla fine azione, censoria ovviamente. Da ieri gli utenti brasilianipiattaforma social di Elonnon possono più collegarsi a quella che, fra l'altro, era divenuta l'app di informazione più scaricata del Paese. Non solo: chiunque tentasse di forzare il blocco, si vedrà addebitare una multa superiore all'equivalente di 8 mila euro giornalieri. Tanta severità per non aver voluto bloccare alcuni account accusati di diffondere fake news e “messaggi di odio”, che è poi il solito mantra senza senso che l'usa per regolare i conti con gli avversari credendo di non pagar pegno con l'opinione pubblica (ritenuta per lo più stupida o sprovveduta).