Fortitudo a Malaguti la maggioranza relativa della società

(Di domenica 1 settembre 2024) Sono giorni caldissimi, e non solo climaticamente in casa. Mentre la squadra ha svolto anche ieri un doppio allenamento al PalaZola alternando sedute atletiche con parti tecnico-tattiche agli ordini di coach Devis Cagnardi e del suo staff, le novità calde riguardano la. Da una parte l’infinita polemica per la finale promozione tra Trapani e, con il nuovo attacco del presidente siciliano Valerio Antonini alla Effe e alla Lega, dall’altro i cambi all’internocompagine societaria attualmente in atto in seno alla Sporting, lache controlla l’Aquila. Il primo passo riguarda proprio il cambio di quote societarie, con la richiesta dell’imprenditore Marco Giuliani di acquistare il 5 per cento delle quote azionarie dal cedente Simone Baldi (che rimane con altro 5 per cento).