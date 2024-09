Atalanta che frenata Addii e tanti infortuni Peggior avvio dal 2017

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Il mercato chiuso solo all’ultima ora - con il prestito di Bakker al Lille - e una sequenza preoccupante dihanno frenato l’ad agosto, battuta in una settimana da Torino e Inter, con sei gol subiti. Per la Dea questo, con tre punti in tre giornate, è ilinizio da sette anni. Solo nei primi due del ciclo gasperiniano, il 2016 e il, la squadra nerazzurra (che poi avrebbe concluso quarta e settima) era partita con lo stesso ruolino da un punto di media nelle prime tre giornate. Anche allora avevano inciso le tante assenze, pere mercato. Anche allora la Dea era stata un cantiere aperto fino a settembre, quando poi, una volta definito l’organico, aveva cominciato a marciare, anzi a correre.