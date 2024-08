Vela | Luna Rossa grande vittoria contro American Magic

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Si è alzato, finalmente, il sipario sulla Louis Vuitton Cup che vedrà tutte le imbarcazioni sfidanti (Challengers) di Team New Zealand (squadra Defender del titolo in America’s Cup) scontrarsi per cercare di staccare il pass per la serie di finalii neozelandesi. Chi riuscirà ad arrogarsi il diritto di alzare la Vecchia Brocca al cielo? Le speranze di tutti gli equipaggi inizieranno da queste regate che eleggeranno chi andrà a sfidare i numeri uno del mondo della, seconda, regata per: dopo aver battuto i francesi di Orient Express, l’imbarcazione nostrana è riuscita a piegare anche le velleità didimettendo a referto un due su due davvero molto importante in questo avvio di competizione.