Palermo vs Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

(Di sabato 31 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre sono in cerca di continuità visto l’inizio poco esaltante di entrambi.vssi giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio da incubo con due sconfitte consecutive, i rosanero hanno rialzato la testa vincendo di misura a Cremona. Per la squadra di Dionisi si tratta ora di proseguire così per puntare alla promozione. I calabresi si sono presentati bene battendo la Cremonese all’esordio, per poi rallentare in virtù della sconfitta a Mantova e del pareggio casalingo contro lo Spezia. La squadra di Alvini ha come obiettivo la salvezza ma deve fare punti pesanti anche in trasferta.