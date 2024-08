Detrazioni per badanti e colf | i requisiti richiesti e come fare domanda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 – Quando un genitore non è più autosufficiente, o necessita di un aiuto in casa, o semplicemente si decide di affiancargli una badante, anche per alleviarne la solitudine e la fatica per le tante incombenze domestiche, si va inevitabilmente incontro a dei costi a volte insostenibili per le famiglie. La detrazione massima è di 399 euro Ecco perché un piccolo, importante aiuto è quello di portare in detrazione dall'Irpef, nella misura del 19%, tali spese. Tale detrazione si calcola su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, e spetta solo quando il reddito del contribuente non superi i 40mila euro e, ovviamente, l'anziano abbia una “non autosufficienza” comprovata da certificazione medica.