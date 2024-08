Lesioni sulla schiena autoinferte La vittima | ignorate prove agli atti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per i giudici le, riconducibili a presunti riti satanici, "sono state effettuate in maniera disordinata" e potrebbero essere, anche perché "non appare particolarmente complicato procurarsi quei segni utilizzando un oggetto acuminato". Lo stesso per la "simil-infibulazione" realizzata "non in modo professionale". Considerazioni - messe nero su bianco dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui hanno confermato l’assoluzione dall’imprenditore discografico Fabio Bertin e della moglie Rosa Stevenazzi, accusati di riduzione in schiavitù e abusi sessuali anche nel contesto di messe nere - contestate dalla parte civile: "Non sono state consideratee consulenze".