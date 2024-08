Come vedere le Paralimpiadi senza cadere nel pietismo | Basta con la retorica dei ‘supereroi’ La disabilità non è un limite da superare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) C’è tutta unada smontare. “Si parla di ‘supereroi‘si parlerebbe di ‘ragazzi speciali’, eufemismi umilianti usati pensando di fare un favore”. E si parla “dei messaggi positivi che trasmettono ‘superando la’, mettendo un’enfasi spropositata sull’eccezionalità delle loro performance”. Simone Bernardi, esperto di linguaggio inclusivo e rappresentazione mediatica della, ha ben presente cosa ancora non funziona nel racconto delle. C’è il rischio dinell’abilismo, utilizzando i termini idonei, ma anche in una comunicazione zeppa die di eccessiva esaltazione di atlete e atleti con. Vietato “voler a tutti i costi lanciare messaggi motivazionali“, sottolinea ad esempio Bernardi. In arte Simone Riflesso, è un’attivista con, queer, che si occupa in particolare di abilismo in un’ottica intersezionale.