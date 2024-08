Ultimo assediato dai fan al funerale della nonna intervengono i Carabinieri | Lasciamolo in pace

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024)Gina era un personaggio ormai familiare per chi seguesui social. Il cantautore romano, sempre assai legato alle proprie radici, ai luoghi in cui è cresciuto, l’aveva più volte resa protagonista di storie divertenti. Purtroppo, all’età di 96 anni, tre giorni fa, la signora Gina è morta, ilsi è celebrato stamane a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, ma la cerimonia non si sarebbe svolta in totale tranquillità . Alcuni ammiratori del cantante infatti non avrebbero rispettato il momentofamiglia e dello stesso Niccolò Moriconi (così all’anagrafe), scattando foto sia a lui che alla bara. La notiziamorteè stata resa pubblica tramite social dal padre di, Sergio Moriconi, che ha dedicato alla madre le seguenti parole: «Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuoFerragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle.