Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio Joseph secondo l’alto rappresentante europeo dice vanno tolte le restrizioni sulle armi da te Kiev Ucraina deve poter colpire obiettivi militari in Russia il ministro degli Esteri ucraino Dimitri afferma che chiede può battere Mosca Matteo buono missili italiani chiarisce restano le restrizioni sulle armi italiane intanto zielinski ammette che la situazione a Port cros nel Curti estremamente difficile e annuncia che c’entra un piano per la vittoria di Stati Uniti a settembre l’annuncio non arresta Pro la Russia che afferma di voler proseguire l’operazione militare nel paese invaso In ogni caso il tutto Mentre le porti di Kiev e dopo l’incursione a cui hanno tentato di superare il confine anche Haber God secondo l’hai all’attacco Crai nella regione russa che ospita una centrale nucleare ...