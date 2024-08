Colpo di scena Napoli Conte cambia le carte in tavola | Manna spiazzato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un’affare che sembrava in dirittura d’arrivo per il, si interrompe bruscamente per il mancato okay diil direttore sportivo: cosa è successo. Prosegue la stagione del, cominciata con qualche intoppo in Serie A. Un’eventualità che i tifosi avrebbero dovuto immaginarsi, vista la rivoluzione inaugurata con l’arrivo di Antoniosulla panchina partenopea. Proprio il tecnico salentino, ex Juventus e Inter, ha avuto sin da subito chiaro il percorso da seguire per riscattare una squadra da un’annata disastrosa. Da campioni in carica del massimo campionato italiano, i Partenopei hanno terminato la stagione 2023/2024 al decimo posto, senza riuscire a centrare neppure un obiettivo europeo. Le responsabilità di, dunque, non potevano che essere tante.