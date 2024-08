Ucciso da un colpo di fucile dopo una lite con il vicino | ferito anche il figlio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In seguito a unacon il proprio, un uomo estrae une gli spara per poi prenderselacon suoferendolo Una disputa tra vicini si è conclusa in tragedia in Belgio. Nella città di Mechelen domenica sera, intorno alle 20.00, un uomo ha sparato contro due persone, uccidendone una e mandando l’altra in ospedale e condizioni critiche. Al momento non è chiaro cosa sia successo esattamente. Gli abitanti della zona raccontano di aver assistito a una disputa tra vicini per il parcheggio che andava avanti già da molto tempo, conclusasi con un epilogo drammatico. Uno dei due vicini coinvolti, durante la discussione. avrebbe estratto un’arma da fuoco e sparato diversi colpi.