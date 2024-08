Muore in vacanza davanti alla moglie Stroncato da infarto in acqua | soccorsi inutili per un casentinese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 – Ancora un’altra tragedia in mare in questa torrida estate. La vittima è un 73enneincon laed alcuni amici in un campeggio in provincia di Chieti. L’uomo M.G., residente nel comune di Pratovecchio Stia, ha accusato un malore mentre si trovava in. Stava facendo il bagno sul Lungomare Nord a Casalbordino, quando ha perso i sensi. A dare l’rme è stata lache lo ha visto immobile nell’ed ha immediatamente chiamato i. Subito i bagnini si sono tuffati e hanno recuperato il 73enne. Sulla spiaggia hanno iniziato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore del quale lo stabilimento balneare è fornito. Ma ogni tentativo di rianimare il pensionato è stato vano. Quando sono arrivati i sanitari non è restato loro altro che constatarne il decesso.