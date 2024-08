Il parco per i bambini nel degrado | Trovate siringhe covo di tossici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Sono anni che il nostroè lasciato morire, nonostante le numerose richieste e segnalazioni. È una cosa che fa rabbia a me come a tutte le famiglie della zona, perché nel quartiere isono tanti e sapere che non hanno un posto sicuro a loro dedicato, a causa della ripetuta noncuranza dell’amministrazione, dispiace". È lo sfogo di Simona Giordano, mamma residente a Borgo San Giuliano, sulla situazione deldi via Luchetti a Macerata. "Si tratta di unsu due livelli, quello in basso ha due altalene e due giochi pere quello in alto solo un pozzo e una panchina. Ho scritto più volte al Comune per denunciarne le condizioni ma non ho mai ricevuto risposta. Fino a poco tempo fa il pozzo aveva addirittura degli spuntoni metallici intorno, pericolosissimi per i", racconta la donna. Prima richiesta, quella di mettere in sicurezza l’area gioco.