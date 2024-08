Il fantacalcio alla pratese è il top Rotola il pallone tra sfottò e schemi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilè una sorta di religione, una passione che può cambiarti l’umore nel fine settimana e che a volte, per un rilancio di troppo durante l’asta, rischia di incrinare amicizie ultradecennali. Un sentimento che porta a prepararti per tutta l’estate, per poi cercare l’exploit durante l’asta, scoprendo talenti che porteranno gol e assist a pioggia pagati un pugno di crediti. Intuizioni di cui vantarsi per anni e anni, al centro di aneddoti che passeranno negli annali, e da raccontare con orgoglio ai propri figli una volta indirizzati sulla strada della medesima passione. Ora, riportate questi ‘sacri’ concetti a unche dura dal 1992, dove i partecipanti sono gli stessi da oltre trent’anni, e dove il ricambio generazionale è avvenuto solo per sopraggiunti limiti di età.