F1 GP Italia 2024 | numeri statistiche curiosità Schumacher e Hamilton sono 5 pari ma Lewis è fermo dal 2018…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il quindicesimo round del Mondialedi Formula Uno si terrà nel weekend a cavallo dei mesi di agosto e settembre. Il Circus sarà di scena a Monza, dove domenica 1 settembre si assisterà al Gran Premio d’, arrivato quest’anno alla sua 75ma edizione iridata. Come il GP di Gran Bretagna, l’appuntamento del nostro Paese è sempre stato inserito nel calendario iridato, senza mai segnare il passo dal 1950 a oggi. Cionondimeno, a differenza dell’evento albionico, quello tricolore è indissolubilmente legato all’autodromo edificato alle porte di Milano. Monza è la pista dove si è disputato il maggior numero di gare valevoli per il Mondiale. Per dare un’idea della situazione, si pensi che dal 1950 al 2023 a Monza sitenuti 73 GP di Formula 1. Nello stesso arco temporale, la seconda location più presente è Montecarlo (69), che però è un micro-stato.