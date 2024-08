Conte visita il murales di Maradona | di notte ai quartieri spagnoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) sAntoniohato ildedicato a Diego Armandoaiin incognito, di. Antonioha voluto rendere omaggio a Diego Armandoin modo discreto e personale. Il nuovo allenatore del Napoli ha scelto dire il celebreailontano dai riflettori, in un blitz notturno che non è passato inosservato. Secondo quanto riporta Repubblica: “Di, senza clamori, lontano dalle telecamere e dai fotografi. Antonioha voluto che la sua primaaldi Diego Armandofosse un momento intimo e per questo si è presentato aiin maniera anonima, anche se il suo blitz non è sfuggito agli occhi e alle orecchie che vegliano sui vicoli.