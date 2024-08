Cerimonia di apertura Paralimpiadi Parigi 2024 | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladidei Giochi Paralimpici diinizierà alle 20:00 di mercoledì 28 agosto e si svolgerà in Place de la Concorde, nel cuore della capitale. Attesi 4400 atleti, 2500 accompagnatori, 184 delegazioni e una stima di circa 65.000 spettatori. Per l’Italia è un appuntamento storico: 141 gli atleti in gara, 26 in più rispetto all’ultima edizione, in 17 diverse discipline, per quella che è la delegazione più numerosa di sempre ai Giochi. E c’è grande attesa per vedere sfilare i due portabandiera azzurri, il ciclista Luca Mazzone e la velocista di atletica Ambra Sabatini. Mazzone ha iniziato la sua avventura paralimpica nel nuoto, prendendo parte a tre edizioni dei Giochi Paralimpici: Sydney 2000 (dove ha vinto 2 medaglie d’argento, nei 50 e 200 stile libero), Atene 2004 e Pechino 2008.