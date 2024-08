Alluvione in Toscana l’Europa dà 68 milioni | avviata la procedura ma ci vorrà tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 – Quasi 68di euro per aiutare laa risollevarsi dai danni delle alluvioni. Li ha chiesti la Commissione europea, nell’ambito di un pacchetto di 446di euro da destinare ai territori italiani colpiti dal mal. Il sostegno finanziario fa parte di un’iniziativa ancora più ampia, che stanzia oltre un miliardo per tutti i Paesi membri dell’Ue (oltre all’Italia ci sono Slovenia, Austria, Grecia e Francia) duramente danneggiati da condizioni meteo estreme e per i quali il Fondo europeo di solidarietà era già stato utilizzato nel 2023. La notizia, diffusa ieri, non significa comunque che le risorse siano subito disponibili.