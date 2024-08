Mondiali atletica U20 oggi in tv | orari 27 agosto programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Quest’, martedì 27, è ina Lima (Perù) la giornata inaugurale dei CampionatiUnder 20 di2024, ventesima edizione della rassegna iridata junior. Tra qualificazioni, batterie e finali si apprestano a debuttare nel day-1 ben 21 dei 60 azzurrini convocati per la trasferta sudamericana, in attesa di scoprire la composizione del quartetto impegnato nella staffetta 4×400 mista. In palio i primi quattro titoli della manifestazione nei 5000 metri (uomini e donne), nel getto del peso maschile e nella 4×400 mixed con due frazioni per genere. Possibile protagonista del team tricolore Elisa Valensin, mentre per quanto riguarda le prove individuali sarà interessante seguire il primo impegno nella capitale peruviana di Lucio Visca nel giavellotto e Gloria Kabangu negli 800 metri.