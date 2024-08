La strage del veliero Comandante sotto accusa E presto nuovi indagati | equipaggio nel mirino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) PALERMO L’inchiesta sull’affondamento delBayesian a Porticello (Palermo) entra in una fase cruciale. Il tragico incidente ha causato la morte di 7 persone e le indagini si concentrano su aspetti fondamentali per comprenderne le cause e individuare eventuali responsabilità. Ildel, James Cutfield, 51 anni, è stato iscritto nel registro deglicon l’di naufragio e omicidio colposo plurimo. Lo skipper neozelandese è stato interrogato per due ore dai magistrati della procura di Termini Imerese nella giornata di domenica. Oggi, tuttavia, potrebbe essere ascoltato nuovamente, ma in una veste ben diversa: non più semplice testimone, ma indagato. Il suo legale: "È provato, non so se risponderà". Anche gli altri membri dell’sonoesame (tutti salvi, tranne il cuoco, tragicamente scomparso).