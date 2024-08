Krystin Hernandez general counsel di McDonald’s Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024)è nominata nuovadi. La nomina, che la vede a capo dell’ufficio legale della filialena composto da 9 professionisti, è annunciata direttamente dall’avvocato sul suo profilo LinkedIn.è entrata innel luglio 2010, inizialmente occupandosi della negoziazione dei contratti di locazione per ristoranti situati in location speciali come musei, centri commerciali, aeroporti, autostrade e basi militari. Dal 2012 al 2015 ha ricoperto il ruolo dinella practice commerciale dell’azienda, acquisendo esperienza nella negoziazione di contratti per la fornitura di attrezzature e materiali necessari alla costruzione dei ristoranti.