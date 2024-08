Sondaggio su Dybala Ecco la priorità del Pd Gualtieri disastro senza precedenti a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ah, la famosa classe dirigente del Pd. Che spettacolo, quando la realtà li inchioda alla loro inefficienza, i veri dem trovano sempre la soluzione. Quale? Ignorare il problema e parlare d'altro. Se poi qualcuno non se la beve e polemizza, scaricano la colpa sui sottoposti. Prendete il sindaco di, Roberto. Agosto è il suo mese preferito, con la città che sonnecchia e pare dare tregua agli annosi guai che la affliggono. Ma lui non ne approfitta per risolverne neppure mezzo. Divaga, la butta sullo sport, come gli antichi imperatori, ben sapendo che il calcio nella Capitale è religione; basta evocarlo e la maggior parte deini si dimentica di cinghiali, buche, traffico, campi rom e borseggiatori in metropolitana. Stavolta però gli è andata male.