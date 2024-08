Napoli che risposta! Roma che debacle! Conte si riscatta disastro giallorosso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Il riscatto dele la crisi della: si sono concluse altre due partite della 2ª giornata del campionato di Serie A e sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte della classifica. La squadra di Antoniosi èta dopo l’esordio da brividi contro l’Hellas Verona mentre i giallorossi sono in evidente difficoltà.-Bologna Nel primo minuto ci prova Raspadori ma il tiro esce di poco, ci riprova nel 5? e Skorupski para. Per gli ospiti sfiora il gol Castro che però tira direttamente tra le braccia di Meret poco prima della mezz’ora. Palo di Kvaratskhelia al 43? dopo aver superato Skorupski, prima vera occasione gol per il: al 47? Di Lorenzo sigla il vantaggio. Nella ripresa ancora ilsi avvicina al raddoppio, prima con Politano al 55? e palla deviata in angolo, poi con al 58? con un’incursione di Mazzocchi sventata dalla difesa rossoblù.