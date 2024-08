Napoli-Bologna 3-0 prima vittoria di Conte in Serie A La Roma crolla in casa il Torino ribalta l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Si sono giocate quattro partite valide per la seconda giornata dellaA di calcio. Ilha sconfitto ilper 3-0, lasciandosi alle spalle l’amaro debutto della scorsa settimana e facendo festa di fronte al proprio pubblico. Antonioha conquistato il primo successo in campionato alla guida dei partenopei grazie alla grande prestazione di Kvaratskhelia: nel recupero del primo tempo ha fornito l’assist per la rete di Di Lorenzo, al 75? ha bucato la rete su invito di Rrahmani e poi nel recupero Simeone ha arrotondato il punteggio. Brutto tonfolingo per lata incontro l’Empoli per 2-1. Giallorossi ancora a secco di successi in questo avvio di stagione, mentre i toscani hanno agganciato Inter,, Genoa, Udinese, Parma in vetta a quota quattro punti in attesa di Juventus-Verona.