F1 pagelle GP Olanda | Norris da lode prestazione magistrale di Leclerc

(Di domenica 25 agosto 2024) Landovince il Gran Premio d’, davanti all’eroe di casa Max Verstappen e al ferrarista Charles. Giù dal podio la seconda delle McLaren, quella di Oscar Piastri, mentre conclude in quinta posizione la SF-24 di Carlos Sainz. Di seguito, ledei protagonisti della gara:: 10- Landovince il Gran Premio d’, dopo aver perso la pole position pochi metri dopo la partenza. Il pilota inglese firma però un ottimo sorpasso ai danni di Max Verstappen al giro 18, ottenendo la leadership della gara e dominando successivamente il resto della corsa. Si tratta din una vera e propria prova di forza per lui, che taglia il traguardo con oltre venti secondi di vantaggio. VERSTAPPEN: 9+ Max Verstappen conclude la propria gara di casa in seconda posizione, dopo aver ottenuto la prima piazza nella prima metà di gara.