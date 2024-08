Serie B 2024 25 | il Pisa supera 2-0 il Palermo rosanero ultimi a zero punti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Due partite, due sconfitte,gol segnati. Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato di/2025 per il, che dopo il ko a Brescia è stato sconfitto anche nella seconda giornata dalper 2-0. Un gol per tempo ha regalato all’Arena Garibaldi il successo alla squadra di Pippo Inzaghi, arrivata in fiducia dopo il pari in rimonta sullo Spezia. L’autogol di Nedelcearu (poi uscito in barella – cosciente – dopo aver subito un brutto colpo alla testa) e la rete di Nicholas Bonfanti hanno regalato i treai toscani, che salgono così a quota 4.che alla prossima giornata farà visita al Cittadella, mentre ilè atteso da un’altra trasferta, ancora più ostica, sul campo della Cremonese.