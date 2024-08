Paralimpiadi 2024 la Nazionale femminile di sitting volley è arrivata a Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ladi, dove il 28 agosto inizieranno le. Terminata la settimana di lavoro al Centro Pavesi Fipav di Milano, le azzurre fanno quindi il loro ingresso al villaggio olimpico. Il primo impegno sarà il 30 agosto alla North Paris Arena proprio contro le padrone di casa della Francia, in un girone che vede anche Cina e le campionesse parolimpiche in carica degli Stati Uniti. Quest’oggi, l’Italia affronterà il primo allenamento, mentre il secondo sarà congiunto con il Canada, ed è fissato per domani pomeriggio. Questa la rosa dell’Italia, capitanata da Francesca Bosio.