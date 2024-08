Il ristorante vegano che non ti aspetti nel centro storico di Pescara

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 agosto 2024) Il civico 91 di via dei Bastioni probabilmente non è l’angolo più bello della città. Schiacciato tra via Orazio, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova e dallomercato coperto, non offre una grande vista, ma una volta varcata la soglia di Sesamo Nero tutto il resto sparisce. Siamo neldi, là dove si può visitare il Museo Casa Natale di Gabriele D’Annunzio, e dove ci si può regalare una piacevole serata in undall’atmosfera impagabile. Sesamo Nero, cucina vegana in un ambiente domestico La cordialità del servizio è straordinaria, l’ambiente è accogliente, familiare, arredato con stile e quel tocco di grazia che fa venir voglia di mettersi comodi. C’è un intero tavolino dedicato alle piante, scaffali di bottiglie e libri, una bella credenza vintage rosa shocking e la lavagna a parete che recita i piatti del giorno.