Cesena trasferta amara al Mapei Col Sassuolo arriva il primo ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Sconfitta immeritata delal termine di un derby bellissimo, combattuto, ricco di occasioni da rete. E’ ildei due scogli durissimi a distanza di 5 giorni, dopo il, mercoledì toccherà al Catanzaro al Manuzzi. Michele Mignani non ha disponibili Saber e Van Hooijdonk e perde capitan Prestia per un improvviso problema muscolare durante la rifinitura. A centro difesa gioca Ciofi, Curto resta braccetto di destra. Grosso deve rinunciare a Volpato, infortunato, ed a Laurientè, Toljan e Thorstvedt che non vogliono giocare in cadetteria ed attendono di essere ceduti. Circa 1.400 i tifosi bianconeri, come al solito non hanno lesinato entusiasmo e sostegno alla squadra sovrastando l’esiguo tifo locale.