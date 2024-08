The Crow – Rivelato il punteggio su Rotten Tomatoes

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le aspettative non sono state alte per The, la rivisitazione di Lionsgate dell’omonimo classico di culto del 1994, e le prime recensioni del film riflettono proprio questo concetto. Le prime recensioni del reboot del regista Rupert Sanders, interpretato da Bill Skarsgård nel ruolo reso celebre dal compianto Brandon Lee, sono arrivate giovedì sera, in concomitanza con l’uscita del Corvo nelle sale di tutto il paese. Questo tipo di tempismo non è mai un buon segno. A partire da giovedì sera, 24 recensioni sono state inviate ae solo una piccola manciata di esse era positiva, dando a Theun miserodel 13%. Si tratta di un risultato migliore rispetto alla bomba di Borderlands dello scorso fine settimana, ma è comunque una delle uscite principali peggio recensite dell’anno.