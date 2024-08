Mattonelle artistiche in ceramica per i trent’anni di Sos Donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) In occasione del trentennale, il centro antiviolenza Sos- in collaborazione con circolo Arci Prometeo, associazione Fatti d’Arte ed Entedi Faenza – promuove ‘Bricks of Sisterhood. Un percorso artistico tra l’argilla e la sorellanza’, mostra mercato diinrealizzate da trenta ceramisti del territorio sul tema della sorellanza. Le opere verranno esposte durante il periodo di Argillà Italia, da venerdì 30 agosto a venerdì 6 settembre, negli spazi del circolo Arci Prometeo (vicolo Pasolini, 6 – Faenza). L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 30 agosto alle 18.30, con un saluto delle associazioni e istituzioni, seguiranno un aperitivo e il concerto ‘Women Talk. Un racconto di donne’ con Silvia Valtieri e Sara Jane Ghiotti.