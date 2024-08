L’adozione a lieto fine | Bloccati in Marocco per 19 mesi senza visto Ora torniamo a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Reggio Emilia, 23 agosto 2024 – Una storia, che riguarda una coppia di Montecchio. Dopo anni di vani tentativi per avere un figlio, la coppia ha decisione di adottarlo. E – come lo definisce la protagonista di questa storia – è avvenuto un doppio miracolo: da tre, infatti, la donna ha scoperto di aspettare un figlio, ormai insperato. Il primo “miracolo” è statodi Malika, 19, nata ablanca da una mamma che non ha potuto tenerla con sé. E dopodi tribolazioni e difficolta burocratiche, tra qualche giorno tutta la famigliola tornerà insieme in Italia. “Finalmente porteremo la nostra piccola in Italia – racconta Carmen Muto –. Sono felice, io e mio marito Youssef Azir abbiamo adottato la piccola appena nata, quegli occhioni ci hanno fatto innamorare subito.