Kamala Harris | Sarò la presidente di tutti

(Di venerdì 23 agosto 2024) In vista delle elezioni presidenziali del 2024,ha accettato la nomination alla presidenza nell’ultima giornata della convention democratica a Chicago, il 22 agosto. “Abbiamo l’opportunità di tracciare una nuova via da seguire, non come membri di un partito o una fazione, ma come americani” ha dichiarato. La viceUsa ha inoltre promesso “di essere unpergli americani“. “unche ci unisce attorno alle nostre più alte aspirazioni. Unche guida e ascolta. Che è realistico, pratico, e di buon senso. E che lotta sempre per il popolo americano. Dal tribunale alla Casa Bianca, questo è stato il lavoro della mia vita” ha affermato. Foto Ansa/Epa Michael Reynolds, attacco a Trump Rivolgendo poi un pensiero al marito la viceha detto: “Ti ringrazio Doug e buon anniversario. Ti amo“.