Nathalie Caldonazzo centinaia di commenti nel suo ultimo video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) È diventato virale sui social ilpubblicato da Nathalysul suo profilo TikTok. Un paio di settimane fa la showgirl si è raccontata sulle pagine di Novella 2000. Sempre presa dall’arte, esporrà anche negli Usa i quadri che dipinge, presto sarà impegnata in una tournée teatrale. Al cinema è nel cast del cinepanettone con Massimo Boldi protagonista. Perè bel periodo della sua vita, anche se in questo momento non c’è l’amore: si è lasciata da poco con lo stilista Giampaolo Celli. La showgirl è madre di Mia, 20 anni, avuta dall’ex Riccardo Sangiuliano, ora fidanzato con l’attrice Claudia Gerini, con il quale, però, non c’è nessun tipo di rapporto. Leggi anche: “Sono devastata”.