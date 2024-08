Midsommar | dove è stato girato? Le location più inquietanti del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Il villaggio dei dannati, se vi siete chiesti, eravate pronti a rispondere in Svezia stupirà sapere che in realtà nessuna delle riprese delsi è svolta nei paesi scandinavi,è ambientato! Infatti, le riprese sono iniziate in America, a Brooklyn e nello Utah per quanto riguarda le scene iniziali del, successivamente i protagonisti hanno realmente fatto un viaggio, ma in un paese a pochi chilometri da Budapest, in Ungheria,sono state girate tutte le scene nell’immensa e luminosa natura che caratterizzano la pellicola.