Casini | Calciomercato finisca prima ma serve accordo europeo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (askanews) – Una riforma per evitare che si inizi a giocare con squadre ancora senza la rosa completa. Ne parla il presidente della Lega di serie A, Lorenzo, in una intervista al Corriere della Sera. “Si potrebbe anticipare l’avvio del mercato a metà giugno, con decorrenza dei nuovi contratti da luglio, e finire, ma servirebbe untra le leghe europee. Ricordiamoci poi che oggi i club della Saudi League possono comprare giocatori fino a ottobre” le parole del numero 1 dei club italiani. Sulle riforme del calcio aggiunge: “una serie coordinata di azioni su tre ambiti: infrastrutture, con stati, centri sportivi, impianti pubblici; risorse, riducendo costi, anche per i procuratori, e aumentando gli introiti; cultura, su giovani e scuola, per recuperare un collegamento che sembra essersi spezzato.