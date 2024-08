Ponte ancaranese chiuso Il Pd | Velocizzare i lavori evitando la chiusura totale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’ordinanza della Provincia di Teramo che ha portato alladi uno dei due ponti sull’ha scosso le anime dei democratici, che da tempo seguono la problematica della viabilità nella Vallata del Tronto. "La decisione improvvisa della Provincia di Teramo didi uno dei due tratti di percorrenza – afferma la segreteria provinciale del PD Piceno –, impone una necessaria e risolutiva accelerazione dell’iter di ricostruzione delsull’, che è a carico dell’Ufficio Ricostruzione Sisma in qualità di soggetto attuatore". "Ci sono 11 milioni di euro di fondi pubblici che non possono essere lasciati nel cassetto, e che in questo momento risultano vitali. Non si può rischiare che si arrivi all’ammaloramento dell’altrogiungendo cosi ad unacompleta".