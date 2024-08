Le imprese femminili in leggera flessione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In Emilia lecalano (di poco) in provincia di Parma e Reggio Emilia, mentre aumentano nella provincia di Piacenza. Emerge dalla fotografia scattata dalla Camera di commercio "d’area vasta" nata dalla fusione di quelle dei tre territori. Nello specifico, al 30 giugno in provincia di Reggio Emilia si contavano 9.175attive, pari al 19,1% di quelle operative. Rispetto al 30 giugno dell’anno scorso, si riscontra dunque un calo dello 0,7 %, in linea con il calo dell’Emilia-Romagna (-0,8%) e con quello registrato a livello nazionale (-0,7%). Le imprenditrici reggiane operano soprattutto nel commercio (con 2.234 unità) e poi nei servizi alle(1.991 aziende) e alla persona (1.442 realtà). Per quanto riguarda la natura giuridica delle, prevalgono leindividuali con 6.