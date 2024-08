Abusa di una ragazzina in provincia di Latina | arrestato guardiano di un camping

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arresto a Fondi per Violenza Sessuale su Minore Il 17 agosto 2024, i Poliziotti del Commissariato di Fondi e della Polizia Ferroviaria di Roma hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità pakistana, classe ’67, in esecuzione dell’Ordinanza emessa il 14 agosto dal G.I.P. del Tribunale di. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale, aggravato dalla minore età della vittima. I Fatti: Aggressione nel Campeggio di Fondi La vicenda ha avuto inizio agli inizi di luglio, quando una giovane di 14 anni ha raggiunto, come di consueto, un’amica coetanea presso un campeggio a Fondi per trascorrere qualche giorno di vacanza. Il 7 luglio, mentre le ragazze erano sedute sulle sdraio, un uomo, assunto comenotturno della struttura, si è avvicinato e ha iniziato a importunarle con frasi a sfondo sessuale.