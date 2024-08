A Ferragosto in 132 al Murri per emergenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un lavoro pesantissimo, proprio nei giorni in cui tutti riposano, fanno festa, si spostano. Una media giornaliera di 132 accessi, è quanto registrato dal Pronto soccorso di Fermo nei quattro giorni dal 15 al 18 agosto scorsi. Dato che dice tutto sul grande lavoro svolto dal personale del reparto ’porta d’ingresso’ dell’ospedaledi Fermo, e a cui, grazie alla dedizione e alla professionalità di medici, infermieri e Oss, si è riusciti a dare risposta nel lungo ponte di, uno dei periodi da sempre più critici, su scala nazionale, per il settore dell’emergenza-urgenza. Sono cifre dietro cui ci sono storie,, vite in bilico ma anche medici, pochi, infermieri e personale delle urgenze che si fanno in quattro per dare risposte pronte e efficaci.