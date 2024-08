Voli cancellati per maltempo decine di italiani ancora bloccati sull’isola di Madeira

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Sonoglirimastidia causa deiperda Ferragosto. Una trentina sono passeggeri del volo Wizz Air che doveva decollare il 15 agosto: sono gli ultimi rimasti dopo che circa duecento persone sono riuscite a rientrare in Italia il 18 agosto con un volo di emergenza attivato dalla compagnia low cost. Poi ci sono cinque ragazzi di Firenze che - raccontano La Nazione e Il Corriere Fiorentino - avevano il rientro programmato per sabato 17 agosto ma si trovanoall'aeroporto di Funchal. E, riporta Il Corriere della Sera, anche 11 bresciani il cui volo EasyJet è stato cancellato: alcuni hanno trovato un biglietto di ritorno per il 25 agosto - per un costo di migliaia di euro in più -, gli altri potrebbero riuscire a rientrare prima.