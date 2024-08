Verona Livramento | Da piccolo avevo smesso col calcio per ballare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Tra i protagonisti della gran vittoria per 3-0 dell’Hellassul Napoli c’è Dailon: , che ha aperto le marcature con una zampata su cross di Lazovic in avvio di ripresa. Il centravanti capoverdiano ha rilasciato oggi una intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale si è raccontato. “Quando5 anni – ha detto riguardo al suo avvicinamento al-, ho cominciato in una squadra della mia città, a Rotterdam. Mi piaceva molto anche la musica, e i miei idoli erano Ronaldinho e Michael Jackson. A un certo punto, a 12 anni, ho deciso di smettere di giocare aper iniziare ae i miei genitori mi hanno dato il via libera. Poi, dopo circa un anno, volevo di nuovo tornare a giocare ae i miei genitori anche in questo caso hanno avallato la scelta. Così piano piano ilè diventato il mio mondo“.