Clementina grande colpo Arriva l’esperta Barbolini

(Di martedì 20 agosto 2024) Esperienza nel roster della2020 Volley (B1 femminile). La garantisce la schiacciatrice Valentina, il volto nuovo della formazione di Castelbellino, modenese di nascita, ma di Terni a tutti gli effetti, classe 1993 per 186 cm.sarà la giocatrice con più esperienza nella formazione di Maurizio Moretti. Nella sua carriera ha girato infatti in lungo e in largo la penisola, isole comprese: Narni in B dal 2007 al 2010, a Trevi fino al 2014, poi Perugia in B1 per due anni. Nel 2016 a San Giustino in B1, prima di tornare a Perugia in A2, poi Macerata in B1 e ancora A2 con Trento. Nel 2020 passa al Volano Volley (B1), poi Ozzano e, nel 2022, è impegnata a Cagliari sempre in B1. Lo scorso anno è stata protagonista dei playoff promozione con il Pantaleo Podio Fasano nel girone D di B1. Un cognome illustre a garanzia di tanta classe e tecnica.