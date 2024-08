Lutto nel cinema scomparso il famoso attore | il triste annuncio del suo storico impresario

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)nel, ilmorto a 83 anni. Con lui se ne va un grande interprete che è riuscito a dare vita a uno dei personaggio più emblematici della storia del: Salvatore Tessio ne Il Padrino Parte II e John Stamos in Full House. Parliamo chiaramente di John Aprea. L’uomo è morto il 5 agosto per cause naturali a Los Angeles, come ha annunciato il suo manager, Will Levine. >>nelitaliano, morta la famosa attrice e moglie di Gassmann: l’dei figli Nativo del New Jersey ha lavorato per il regista Jonathan Demme in Caged Heat (1974), Crazy Mama (1975) e The Manchurian Candidate (2004), ha interpretato il fratello del promoter musicale emergente Ray Sharkey in The Idolmaker (1980) di Taylor Hackford ed è stato un mafioso in New Jack City (1991) di Mario Van Peebles.